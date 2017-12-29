В Карловарском крае появятся две новые природоохранные зоны

Езерски Врх-у-Подштел и Тисновец-у-Краслиц в Карловарском крае получат статус природоохранных зон общеевропейского значения. Как сообщил агентству ČTK заместитель гетмана края Мартин Гурайчик, причиной создания зон является наличие на этих территориях редких видов растений и животных.

В области Езерский Врх встречается так наз. сухой травяной покров и кустарник на известковой почве и ряд других редких растений. В Тисновеце находятся горные вересковые поля. Таким образом, в Карловарском крае будет уже более двадцати природоохранных зон.