В Карловарском крае появятся две новые природоохранные зоны

Катерина Айзпурвит
29-12-2017
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Езерски Врх-у-Подштел и Тисновец-у-Краслиц в Карловарском крае получат статус природоохранных зон общеевропейского значения. Как сообщил агентству ČTK заместитель гетмана края Мартин Гурайчик, причиной создания зон является наличие на этих территориях редких видов растений и животных.

В области Езерский Врх встречается так наз. сухой травяной покров и кустарник на известковой почве и ряд других редких растений. В Тисновеце находятся горные вересковые поля. Таким образом, в Карловарском крае будет уже более двадцати природоохранных зон.

 
 
 
 
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