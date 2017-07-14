Согласно статистике Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ), по состоянию на июнь 2017 г. в Чехии насчитывалось 523 долгожителя в возрасте 100 лет и старше, 468 женщин и 55 мужчин. Самым пожилым человеком, которому в июне была выплачена пенсия, является пражанка, родившаяся в 1910 году. Среди мужчин пальму первенства по долголетию держит житель Краловоградецкого края, рожденный в 1912 г. Больше всего долгожителей, возраст которых превысил 100 лет, проживает в Праге – 93. Число столетних пенсионеров в последние годы сократилось, по сравнению с июнем 2016 года оно уменьшилось на 60 человек. Речь идет о представителях одного из самых малочисленных поколений, родившихся в кризисные годы Первой мировой войны.