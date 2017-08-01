В июле на дорогах Чехии погибло 45 человек

Катерина Айзпурвит
01-08-2017
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Как сообщил агентству ČTK директор дорожной полиции Томаш Лерх, в июле 2017 г. на дорогах страны, по предварительным данным, лишилось жизни 45 человек, на 15 меньше, чем годом ранее. Всего за первые семь месяцев текущего года в ДТП погибло 273 человека, что на десять меньше, чем за тот же период 2016 г. В этом году наблюдается снижение числа жертв из числа пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов, что эксперты связывают с плохой погодой, препятствовавшей пешим и велосипедным прогулкам. Кроме того, летом было меньше жарких дней, когда водители чувствуют усталость.

 
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