Между Больцано и Тренто вечером 4 августа потерпел аварию автобус чешского туристического агентства Meyer Crocus, перевозивший 40 пассажиров. Водитель в результате ДТП погиб, 20 туристов пострадало. Как сообщила агентству ČTK пресс-секретарь МИД ЧР Михаэла Лагронова, их жизни ничего не угрожает. Часть туристов сможет вернуться дамой уже в воскресенье, 6 августа, некоторые останутся на месте для дачи показаний. Расследование обстоятельств ДТП проводит полиция Италии. По данным, которые публикуют итальянские СМИ, автобус на повороте съехал с автострады на поле, что привело к гибели водителя. На место прибыло три вертолета спасательной службы и 7 автомобилей «скорой помощи». При этом консул ЧР в Италии Гана Губачкова не подтверждает сообщения в итальянской прессе, что у автобуса якобы отказали тормоза.