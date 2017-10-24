В Иглаве стартует Международный фестиваль документальных фильмов

Тимур Кашапов
24-10-2017
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24 октября открывается фестиваль авторских документальных фильмов в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Форум является крупнейшим фестивалем креативного документального кино преимущественно из стран ЦВЕ. Он приковывает внимание к социально значимым проектам, которым свойственен инновационный стиль и образность, а также глубинность отражения интересующих проблем. Драматургия фестиваля не ограничена ни тематическими, ни техническими рамками.

Авторы документальных фильмов в Иглаве поборются за победу в четырех номинациях: «Opus Bonum» – международные документальные фильмы, новаторские по своим темам и киноязыку, «Чешская радость» – последние чешские работы, «Между морями» – интересные работы из стран Центральной и Восточной Европы, и «Очарование», которая предназначена для экспериментальных документальных фильмов. Кроме кинопоказов, посетителей фестиваля ждут выставки, дискуссии с режиссерами, писателями, теоретиками, историками кинематографии и другие мероприятия.

Тимур Кашапов
24-10-2017
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