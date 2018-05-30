В Иерусалиме открылось Почетное консульство Чехии

Лорета Вашкова
30-05-2018
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Чешская Республика открыла Почетное консульство в Иерусалиме. Почетным консулом Чехии назначен Дaн Проппер, израильский предприниматель с чешскими корнями. Его родители покинули Чехословакию в преддверии начала Второй мировой войны, в 1939 году.

Д. Проппер, который родился в Тель–Авиве, в роли консула имеет возможность выступать посредником в налаживании связей с влиятельными израильскими деятелями из сферы бизнеса и намерен способствовать поддержке инвестиций в чешскую экономику.

Чехия также планирует до конца 2018 года открыть в Иерусалиме Чешский дом как площадку для чешско-израильского сотрудничества в области культуры, экономики и взаимодействия с израильскими партнерами в других областях.

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