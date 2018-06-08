В городе Мост возведут памятник шахтерам

Администрация города Мост приняла решение возвести в центре памятник шахтерам. Несмотря на то, что место является центром горнодобывающей промышленности, подобного монумента там еще нет. Конкурс на лучший проект пройдет в конце текущего года.

По задумке руководства города, памятник будет посвящен теме шахт в целом, то есть он должен напоминать также о несчастных случаях. Торжественное открытие монумента запланировано на 2021 год, когда пройдет ровно 40 лет с аварии на шахте Плуто, в результате которой погибли 65 шахтеров.