В городе Мост археологи обнаружили снаряды времен войны

В ходе изысканий при подготовке строительства скалодрома в парке города Мост археологи обнаружили артиллеристские снаряды времен Второй мировой войны, часть из которых были неразорвавшимися. Среди снарядов была 75-мм противотанковая граната и фрагменты 150-мм гранаты.

С помощью щупов и металлодетекторов археологи исследуют лагерь вермахта, их которого немецкие силы обстреливали самолеты союзников в ходе так называемой «битвы за топливо», когда союзная авиация уничтожала химические заводы в Жалузи-у-Литвина.

Полицейские пиротехники вывезли снаряды в безопасное место для последующей ликвидации. Данная находка – уже не четвертая, сделанная во время археологических раскопок в лагере времен войны.