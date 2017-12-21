В Германии открыто дело в отношении руководства коммунистической Чехословакии

Государственная прокуратура в немецком городе Вайден-ин-дер-Оберпфальц начало расследование в отношении экс-лидеров чехословацкого коммунистического режима, которые подозреваются в убийстве граждан бывшей ГДР, которые предприняли попытку бегства на Запад. Об этом сообщило информагентство ČTK со ссылкой на газету Der Neue Tag.

По данным издания, дело касается гибели четырех граждан ГДР, которые пытались пересечь границы Чехословацкой Социалистической Республики в период с 1967 по 1986 гг. В рамках расследования будут изучены также действия экс-генсека ЦК КПЧ Милоуша Якеша и бывшего главы правительства ЧССР Любомира Штроугала.