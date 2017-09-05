В г. Теплице установлены новые «камни исчезнувших» в память о евреях, погибших от рук нацистов

Катерина Айзпурвит
05-09-2017
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В мостовую курортного города Теплице было вмонтировано десять новых «камней исчезнувших» – табличек с именами проживавших там в годы Второй мировой войны евреях, погибших от рук нацистов.

Присутствовавший на церемонии посол Израиля в ЧР Даниэль Мэрон в своем выступлении подчеркнул, что памятные знаки должны служить не только напоминанием о конкретных жертвах тех лет, поскольку и в наши дни необходимо продолжать борьбу с антисемитизмом и расизмом.

Традиция установки «камней исчезнувших» перед домами, где жили жертвы Холокоста, появилась в 1992 г. по инициативе немецкого художника Гюнтера Деминга. В разных странах Европы существуют уже десятки тысяч подобных памятных знаком, призванных показать, что жертвы были не безымянной массой, а конкретными людьми.

 
 
 
 
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