В г. Рокитнице открыли памятник легионеру М. Я. Новаку, коменданту крепости Ганичка

В г. Рокитнице, расположенном в Орлицких горах, открыли мемориальную доску, посвященную Микулашу Ярославу Новаку – легионеру, участнику битвы у Зборова, а позднее — коменданту крепости Ганичка.

Церемония была приурочена к 120-летию со дня его рождения и 99-й основания независимой Чехословакии. 10 октября 1938 г. крепость Ганичка, которая еще не была оснащена оружием, была без боя передана вермахту. С 1940 г. Новак сражался с гитлеровскими войсками во Франции, после поражения которой воевал в Британии, а затем в Египте.

На родине в 1949 г. был репрессирован властями ЧССР и несколько лет находился в тюрьме. Реабилитирован в 1992 г. посмертно.