В г. Градец Кралове восстановили памятник чехословацким легионерам

В воскресенье, 10 июня 2018 г., в г. Градец Кралове прошла церемония открытия памятника поручику Яну Гаеру и чехословацким легионерам, погибшим в годы Первой мировой войны и Гражданской войны в России. Монумент стал копией памятника, возведенного в 1937 г., который в 1940 г. был уничтожен нацистами.

Открытие мемориала приурочено к 100-летию сражений легионеров в России и образованию независимой Чехословакии. Поручик Ян Гаер скончался в июне 1918 г. от ран, полученных в сражении у станции Липяги в Поволжье. Новый памятник повторяет первоначальный, однако фигура солдата была увеличена. На монументе высечено 209 имен погибших в период с 1917 по 1920 г. солдат 4-го стрелкового полка им. Прокопа Великова, который воевал на территории России.