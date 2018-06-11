В г. Градец Кралове восстановили памятник чехословацким легионерам

Катерина Айзпурвит
11-06-2018
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В воскресенье, 10 июня 2018 г., в г. Градец Кралове прошла церемония открытия памятника поручику Яну Гаеру и чехословацким легионерам, погибшим в годы Первой мировой войны и Гражданской войны в России. Монумент стал копией памятника, возведенного в 1937 г., который в 1940 г. был уничтожен нацистами.

Открытие мемориала приурочено к 100-летию сражений легионеров в России и образованию независимой Чехословакии. Поручик Ян Гаер скончался в июне 1918 г. от ран, полученных в сражении у станции Липяги в Поволжье. Новый памятник повторяет первоначальный, однако фигура солдата была увеличена. На монументе высечено 209 имен погибших в период с 1917 по 1920 г. солдат 4-го стрелкового полка им. Прокопа Великова, который воевал на территории России.

 
 
 
 
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