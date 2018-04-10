В г. Ческе Будейовице почтили память жертв цыганского концлагеря в Летах

По данным ČTK, около 300 человек собралось 9 апреля на центральной площади г. Ческе Будейовице, чтобы почтить погибших в цыганском концлагере в Летах в годы нацистской оккупации.

Присутствующие провели минуту молчания и принесли листы бумаги с именами погибших и датами рождения и смерти. Эти плакаты организаторы намерены вручить секретарям парламентских фракций компартии, ANO и SPD.

Глава SPD Томио Окамура вызвал протесты общественности после того как поставил под сомнение тяжесть условий в концлагере в поселке Леты.