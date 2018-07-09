В епархии Ческе Будейовице начали подготовку католических священников-иностранцев

Первые шесть студентов из Италии, Испании и Хорватии начали подготовку к службе в римско-католической церкви в первом в стране филиале международной семинарии Redemptoris Mater, открытом в ноябре 2017 г. епископом Властимилом Крочилом.

8 июля состоялось торжественное открытие помещений семинарии, где может обучаться до 14 теологов. Теорию богословия студенты изучают на теологическом факультете Южно-Чешского университета. В данный момент обучение проходит на итальянском языке, параллельно студенты изучают чешский.

Предполагается, что новые священники будут служить преимущественно в епархии Ческе Будейовице. Чехия, испытывающая недостаток священнослужителей, уже имеет опыт привлечения их из Польши. В мире действует более 120 филиалов международной семинарии Redemptoris Mater, связанной с движением Неокатехуменат, появившимся в 1964 г. в Мадриде и ставящим своей целью возродить в церкви общинность и осуществлять катехизацию взрослых.