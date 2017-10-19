В Донецке продаются «чешские» сигареты

Тимур Кашапов
19-10-2017
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В Донецке продаются сигареты с предупреждающими надписями на чешском языке, сообщает Hospodářské noviny. При этом, на одной из пачек сигарет адресом производителя указан город Кутна Гора. Впрочем, по данным издания, речь идет не о табачных изделиях, поставленных из Чехии, а о произведенных на территории ДНР сигаретах, которые могли быть нелегально переправлены в ЧР.

Ранее Госпогранслужба Украины уже задерживала партии сигарет, произведенных в ДНР для реализации на чешском рынке. Табачные изделия были сделаны на фабрике в Донецке, а надписи на упаковках нанесены на чешском языке.

 
 
 
 
 
 
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