В Донецке продаются «чешские» сигареты

В Донецке продаются сигареты с предупреждающими надписями на чешском языке, сообщает Hospodářské noviny. При этом, на одной из пачек сигарет адресом производителя указан город Кутна Гора. Впрочем, по данным издания, речь идет не о табачных изделиях, поставленных из Чехии, а о произведенных на территории ДНР сигаретах, которые могли быть нелегально переправлены в ЧР.

Ранее Госпогранслужба Украины уже задерживала партии сигарет, произведенных в ДНР для реализации на чешском рынке. Табачные изделия были сделаны на фабрике в Донецке, а надписи на упаковках нанесены на чешском языке.