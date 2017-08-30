В докладе о правах человека в ЧР сообщается о дискриминации цыганских детей

В ежегодном докладе о правах человека в ЧР, представленном на рассмотрение правительству, сообщается о дискриминации детей из цыганских семей, которая по-прежнему присутствует, несмотря на введение инклюзивного образования. Хотя цыганских детей не переводят в специальные школы, часто их обучение проходит в отдельных классах и школах. Авторы доклада указывают, что появляющиеся «цыганские» школы и классы воспринимаются как «получение образования на более низком уровне». При этом авторы доклада подчеркивают, что инициаторами выделения своих детей в отдельную группу часто выступают сами родители.

Также документ обращает внимание на случаи насилия в отношении детей, большое количество воспитанников, остающихся в детских домах и недостаточное внимание к точке зрения самого ребенка.