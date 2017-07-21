Как сообщает «Чешское Радио», в ходе работы недавно прошедшего в Праге чешско-китайского форума была создана новая правительственная структура по координации связей с КНР. Этот факт, как отмечает СМИ, скрывался от чешской общественности. Информация о переговорах высших руководителей Чехии и Китая перед началом форума, в частности, встреча спикера парламента ЧР Яна Гамачека и члена политбюра ЦК КПК Ли Чжаньшу в Бухаресте и г. Млада Болеслав, появлялась исключительно в китайских источниках информации. «Чешское Радио» также обращает внимание слушателей на то, что заседание 17 июля «Китайско-чешского центра сотрудничества» в рамках инициативы «Пояс и тропа» прошло в обстановке секретности.