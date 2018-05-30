В ЧР прибыла часть конвоя США, который направляется на учения в страны Балтии

Лорета Вашкова
30-05-2018
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Первая часть конвоя военнослужащих и военной техники армии США пересекла чешские границы в Розвадове Пльзеньского края. В последующие дни конвой проследует по чешской территории в регион Балтийского моря, где состоятся международные учения "Удар сабли" (Saber Strike 2018).

Территорию ЧР пересекут в общей сложности порядка 400 ед. техники, включая бронетранспортеры Striker, а также HMMWV (Humvee), и 1000 военных. Вторая часть военного конвоя прибудет в Чехию в четверг вечером и должна покинуть пределы страны в пятницу, 1 июня.

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