Сайт Prezident21.cz позволяет в игровой форме определить наилучшего кандидата на пост главы чешского государства, исходя из ряда параметров. Одновременно пользователям предлагается проголосовать за одного из реальных кандидатов президентских выборов 2018 г. На данный момент лидером голосования, в котором уже приняло участие 162 000 человек, является бывший глава Академии наук ЧР Иржи Драгош. Действующий президент Милош Земан оказался на последнем месте, собрав наибольшее число негативных отзывов. Сайт Prezident21.cz создан по инициативе миллиардера, основателя антикоррупционного фонда Карела Янечека.