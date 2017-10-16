В ЧР открывается первая тюрьма без охранников

Катерина Айзпурвит
16-10-2017
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В поселке Иржице (район г. Нимбурк) стартует пилотный проект «открытая тюрьма». Заключенные будут находиться в этом учреждении пенитенциарной системы без охранников. Из сотрудников тюрьмы там будут присутствовать только воспитатели или психологи.

Задачей тюрьмы является подготовка отбывающих наказание к жизни на воле. На первом этапе реализации проекта в экспериментальной тюрьме будет находиться 32 заключенных. В случае успеха эксперимента подобная практика может быть распространена на другие тюрьмы, а численность осужденных увеличена до 100 человек. Участниками проекта могут становиться заключенные, завершающие свой срок отбывания наказания.

Тюремный комплекс оснащен камерами наблюдения и обнесен бетонным забором. В будущем там предполагается разбить декоративный сад. Как сообщил агентству сотрудник пресс-службы Министерства юстиции Якуб Ржиман, расходы на строительство центра составили 30 млн крон (1 млн 150 тыс. евро).

 
 
 
 
 
 
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