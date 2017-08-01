Как сообщила агентству ČTK пресс-секретарь МИД Михаэла Лагронова, в Чехию из Египта были доставлено тело женщины, ставшей жертвой нападения на постояльцев отеля в Хургаде. С близкими погибшей встретится министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек. Чешское дипломатическое ведомство уже направило властям Египта ноту с требованием провести следствие и выплатить компенсацию семье жертвы. Расследованием данного преступления также будет заниматься Национальный центр борьбы с организованной преступностью. 14 июля 2017 г. на туристок отеля в Хургаде напал человек, вооруженный ножом. В результате погибли две гражданки Германии, помимо чешки, ранения получили две туристки из Армении и россиянка. В ночь на 27 июля 36-летняя гражданка Чехии скончалась в больнице Каира от последствий множественных ранений.