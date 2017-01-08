Новости В Чехию с официальным визитом прибыл глава МИД Японии

08-01-2017 18:19 oбновлено | Катерина Айзпурвит

В ходе визита в Прагу министр иностранных дел Японии Фумио Кисида встретился в Чернинском дворце с главой дипломатического ведомства ЧР Любомиром Заоралеком, с которым обсудил вопросы экономического сотрудничества двух стран и подготовку визита в Токио главы чешского правительства Богуслава Соботки. Также в программе рабочей поездки Фумио Кисиды – встреча с организаторами мероприятий, посвященных 60-летию возобновления чешско-японских дипломатических отношений.

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Габриэла Коукалова взяла «золото» в женском масс-старте Кубка мира по биатлону 08-01-2017 18:28 | Катерина Айзпурвит Триумфом чешских спортсменок завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону, проходящий в Оберхофе (Германия). В женском масс-старте на 12,5 км Габриэла Коукалова взяла пальму первенства благодаря точной стрельбе и опередив немку Лауру Дальмайер на 31,5 секунды. Третьей стала соотечественница чемпионки Эва Пускарчикова.

В Чехию с официальным визитом прибыл глава МИД Японии 08-01-2017 18:19 oбновлено | Катерина Айзпурвит В ходе визита в Прагу министр иностранных дел Японии Фумио Кисида встретился в Чернинском дворце с главой дипломатического ведомства ЧР Любомиром Заоралеком, с которым обсудил вопросы экономического сотрудничества двух стран и подготовку визита в Токио главы чешского правительства Богуслава Соботки. Также в программе рабочей поездки Фумио Кисиды – встреча с организаторами мероприятий, посвященных 60-летию возобновления чешско-японских дипломатических отношений.

Министр иностранных дел ЧР резко осудил теракт в Иерусалиме 08-01-2017 18:18 | Катерина Айзпурвит В своем аккаунте в Twitter глава чешского МИД Любомир Заоралек оставил сообщение, в котором резко осудил террористическую атаку в Иерусалиме. Глава чешской дипломатии также выразил глубокие соболезнования близким погибших, премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и гражданам Израиля. 8 января грузовик с израильскими номерными знаками выехал на тротуар и на полной скорости совершил наезд на группу молодых израильских военнослужащих, выходивших из автобуса. В результате четыре человека погибло, 15 было ранено. Водитель был застрелен военнослужащими.

Милош Земан не считает, что на выборы в США могли повлиять действия российских хакеров 08-01-2017 18:07 oбновлено | Катерина Айзпурвит В интервью Blesk.cz глава Чешской Республики отверг предположение, что действия российских хакеров могли повлиять на ход президентских выборов в США. Он также отметил, что «ни Барак Обама, ни Хиллари Клинтон не пригласили бы его в Белый дом», между тем как избранный президент Дональд Трамп сделал это еще в декабре 2016 г. Милош Земан считает, что этому способствовала близость их взглядов, а планируемую встречу оценивает как «значительное международное событие и, как минимум, дружественный шаг». По словам чешского лидера, Трамп хорошо знает Чехию, поскольку сопровождал свою бывшую супругу Ивану, чешку по происхождению, на похороны ее отца. Милош Земан также отметил, что Дональду Трампу хорошо известен тот факт, что глава ЧР являлся единственным из глав стран ЕС, кто публично поддерживал его кандидатуру в ходе американских выборов.

Прогноз погоды на понедельник, 9 января 08-01-2017 18:07 oбновлено | Катерина Айзпурвит В понедельник, 9 января, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами слабый снег. Ночью температура воздуха опустится до минус пяти – минус девяти градусов Цельсия, в Моравии и Силезии – до -13 °C, при отсутствии облачности – до -17 °C. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) также предупреждает, что ночью на юге Моравии и востоке Пардубицкого края температура воздуха может опуститься ниже -18 °C. Днем столбик термометра покажет от одного до пяти градусов мороза, на востоке страны – около -7 °C. Слабый ветер переменных направлений, до 4 м/с.

Президент ЧР: Падению режима в 1989 г. больше помог Горбачев, чем «Хартия-77» 08-01-2017 17:27 oбновлено | Катерина Айзпурвит Как сообщает ČTK, президент Милош Земан в интервью порталу Blesk.cz выразил убежденность, что падению коммунистического режима в 1989 г. больше способствовал отказ Михаила Горбачева ввести в действие советские танки, чем движение «Хартия-77». Глава республики также сообщил, что не подписал «Хартию» потому, что никто не обратился к нему с подобным предложением. В случае, если бы тогда кто-то «из этого узкого круга к нему обратился», он бы поставил свою подпись, сообщил президент.

В связи с «делом русского хакера» глава МИД ЧР заявил, что вопросы экстрадиции следует решать его ведомству 08-01-2017 13:49 | Катерина Айзпурвит В интервью «Чешскому телевидению», комментируя дело о задержанном российском гражданине, министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек заявил, что вопрос выдачи разыскиваемых лиц за границу должен находиться в компетенции МИД, а не Министерства юстиции, как в настоящий момент. Решение об экстрадиции имеют дипломатические последствия, поэтому должны приниматься МИД, подчеркнул Любомир Заоралек в связи с делом Евгения Никулина, задержанного в октябре 2016 г. в Праге по обвинению в хакерской деятельности, выдачи которого добиваются как США, так и Россия. Согласно действующему чешскому законодательству, решение об экстрадиции задержанного за рубеж принимает суд, при этом финальный вердикт выносит министр юстиции ЧР. Любомир Заоралек указал, что, например, в США окончательное решение находится в компетенции главы внешнеполитического ведомства, что он считает более эффективной моделью.

Экс-президент ЧР Вацлав Клаус считает причиной миграционного кризиса политику ЕС 08-01-2017 13:32 | Катерина Айзпурвит В интервью телеканалу Prima бывший президент республики Вацлав Клаус выразил уверенность, что «массовая миграция обусловлена не конфликтом на Ближнем Востоке и насилием со стороны ИГИЛ, а европейской политикой». Вацлав Клаус указал на то, что «политика Соединенных Штатов и некоторых стран ЕС способствовала развалу в этом регионе». Бывший глава ЧР также выразил уверенность в том, что в ближайшие годы Евросоюз ждут кардинальные перемены, однако распад ЕС не предвидится.

Помимо Праги, православное Рождество по юлианскому календарю отмечали в Иглаве и других городах ЧР 08-01-2017 13:02 | Катерина Айзпурвит В Высочине около 500 человек, как граждан Чехии, так и иностранцев, отмечали Рождество согласно юлианскому календарю православной церкви. Рождественские литургии 6 и 7 января прошли в православных храмах Иглавы и Тршебича. В храме Ездовице-у-Треште состоялось Всенощное бдение. К традициям, которые соблюдают некоторые православные верующие-чехи, относится 40-дневный предрождественский пост, который начинается в день св. Филиппа и носит название «филипповский». Он исключает пищу животного происхождения, включая яйца, и алкоголь, однако допускает рыбные блюда. Непосредственно перед Рождеством в Нове Гамры, в регионе Крушные горы, был открыт православный храм св. Людмилы, которым стал арендованный у католической церкви костел св. Яна Непомуцкого. Новый православный приход, помимо чехов, составят проживающие в регионе православные верующие из Украины, Словакии, Венгрии, Болгарии и других стран.