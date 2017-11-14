В Чехии заработал сервис Android Pay

Начиная с 14 ноября жители Чехии могут осуществлять бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона или планшета, на которых установлен сервис Google Android Pay. Сделать это будет возможно в 144 тыс. точках по всей стране. Таким образом, Чехия стала второй страной Центральной Европы, где был запущен данный сервис.

Android Pay – это цифровой кошелек от Google, который заработал в 2015 году. С ним смартфон превращается в платежное средство, если в торговой точке установлены совместимые терминалы. Сейчас сервис доступен в 14 странах, включая Бельгию, Россию, Канаду, Тайвань и Испанию. Для работы Google Android Pay нужен смартфон на операционной системе Android версии 4.4 и выше, а также поддержка NFC на устройстве. Приложение можно скачать на Google Play.