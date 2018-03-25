В Чехии запустят систему контроля подлинности лекарств

Антон Каймаков
25-03-2018
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С апреля 2018 года в Чехии в испытательном режиме начнет применяться система проверки подлинности лекарственных препаратов, выдаваемых по рецептам. Упаковки лекарственных препаратов будут снабжены специальными 2D-кодами, которые позволят проверить происхождение того или иного препарата через центральную базу данных. Продажа контрафактных лекарств, которые не только могут оказаться бесполезными, но и опасными для человеческого организма, если в них попадают ядовитые вещества, все еще остается актуальной проблемой.

К системе контроля лекарств будут подключены все аптеки, производители и дистрибуторы. Полноценно система проверки подлинности лекарственных препаратов должна в странах ЕС начать работать с 9 февраля 2019 года.

 
 
 
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