В Чехии запретили вырубку леса

Министерство сельского хозяйства ЧР временно запретило всем владельцам лесов в стране вырубать деревья. По мнению ведомства, в первую очередь необходимо обработать древесину, подвергшуюся нападению жуков-короедов, и упавшие из-за сильного ветра деревья. Запрет касается еловых и сосновых лесов. Исключение сделано для лесов, которые находятся на территории национальных парков и защитных зон.

Эта мера должна привести к более быстрой обработке деревьев, которые уже были вырублены, а также сырья, которое находится на лесопильных складах и заводах. От нападения жука-короеда больше всего пострадали леса в северной Моравии и Силезии, ситуацию в регионе усугубляет шквалистый ветер.