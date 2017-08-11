В Чехии выявлен новый вид кроличьей чумы

Катерина Айзпурвит
11-08-2017
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После расследования причин массовой гибели кроликов в июле 2017 г. в разных районах Чехии специалисты Ветеринарно-фармацевтического университета в Брно подтвердили выявления на территории страны нового вида кроличьей чумы. Данный вид болезни, продолжительность которой составляет от трех до пяти дней, опасен для животного вне зависимости от его возраста. В настоящее время ведется разработка вакцины, которая должна быть создана уже к концу августа. Кроличья чума вызывает у животного сильное кровотечение, однако не включена ветеринарными правилами ЧР в список опасных заболеваний и не требует введения чрезвычайных превентивных мер защиты.

 
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