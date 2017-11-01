В Чехии вышла «Книга смеха и забвения» М. Кундеры, прежде недоступная на чешском

Издательство г. Брно Atlantis выпустило в свет четвертый роман Mилана Кундеры «Книга смеха и забвения», написанный им на чешском языке, но вышедший впервые на французском в 1979 г., за что его автор поплатился лишением гражданства Чехословакии.

Первое чешское издание появилось на свет благодаря эмигрантскому издательству Sixty-Eight Publishers в Toронто в 1981 году, когда чешский писатель стал гражданином Франции. Тем не менее, книги быстро разошлись, и на чешском вскоре стали недоступными для отечественного читателя.

По информации портала cistbrno.cz, в брненских библиотеках этот роман, в котором переплетаются несколько эссе и историй, предлагают лишь на английском языке. Одной из главных линий в романе является история эмигрантки.