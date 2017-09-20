В Чехии вырос спрос на продукцию fairtrade

Жители Чешской Республики чем дальше, тем больше приобретают продукцию с обозначением fairtrade, которая поддерживает соблюдение справедливых условий ведения торговли с фермерами и предпринимателями из менее развитых стран мира. В минувшем году в Чехии было продано 326 тонн кофе такого происхождения, что на 88% больше, чем в 2015 году. Ассортимент сладостей из какао со значком fairtrade вырос в минувшем году на 56%, а количество проданного чая увеличилось в 10 раз.

Одновременно растет и число предпринимателей, предлагающих такие товары и расширяющих свое предложение. Такие данные стали известны из информации, предоставленной организацией Fairtrade Чехия и Словакия.