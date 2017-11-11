В Чехии вспоминают ветеранов войны

Во многих городах Чехии в субботу проходит ряд мероприятий, призванных напомнить о подвигах военных ветеранов, а также o многочисленных жертвах войн.

Одна из самых торжественных церемоний 11 ноября, то есть именно в день подписания в 1918 году договора о перемирии, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны, традиционно проводится на пражском холмe Витков, где установлена знаменитая конная статуя Я. Жижки. Здесь министр обороны ЧР Мартин Стропницкий вручил памятные награды данного ведомства семи выдающимся личностям.

Например,в Брно жители города в этот день нынешнего года устанавливают деревянные кресты перед Памятником воину на Моравской площади.