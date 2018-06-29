В Чехии ужесточат продажу лекарств с псевдоэфедрином

С 1 июля в Чехии будут введены ограничения на продажу лекарств, содержащих псевдоэфедрин, который может использоваться для производства первитина. Медикаменты после предъявления пациентом удостоверения личности будут продаваться в количестве, не превышающем 900 мг, и не чаще, чем раз в неделю.

Все аптеки ЧР будут подключены к центральной базе данных для внесения информации о покупателях лекарств, содержащих псевдоэфедрин.

С 2005 по 2008 г. объем медикаментов на основе псевдоэфедрина, часто жаропонижающих, резко возрос – с 400 тысяч упаковок до 5 миллионов. Вследствие этого ограничения на их продажу были введены уже в 2009 г. Отпускали 1800 мг лекарств, что составляло две упаковки, 60 таблеток. Однако к центральному регистру в то время подключились далеко не все аптеки, чем ряд покупателей не преминул злоупотребить.