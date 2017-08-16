В Чехии ужесточат наказания для нелегальных и недобросовестных таксистов

Катерина Айзпурвит
16-08-2017
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Сенат ратифицировал поправку к Закону о пассажирском автотранспорте, ужесточающую наказание за работу такси без лицензии и расширяющую полномочия городской администрации при установлении условий ее предоставления. Согласно поправке, водитель такси может лишиться права на работу в этом виде транспорта после первого же нарушения, например, завышения стоимость поездки или отказ от включения таксометра.

Также теперь допускается проведение проверки работы водителя такси с использованием иностранного языка и ведение аудио- и видеозаписи без ведома таксиста. Водитель, предоставляющий услуги такси без соответствующей лицензии, может быть оштрафован на сумму до 100 000 крон (3 850 евро).

Проект поправки передан на подпись президенту ЧР.

 
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