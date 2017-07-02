За последнее десятилетие в Чешской Республике ощутимо возросло количество заражений венерическими болезнями. В первую очередь речь идет о ВИЧ-инфекции, гонорее и сифилисе. По мнению эпидемиологов, корень проблемы необходимо искать в безответственном поведении людей, которые в недостаточной мере проверяют своих сексуальных партнеров, а в случае случайных половых контактов не пользуются презервативами. Заражений гонореей в прошлом году было зарегистрировано в два раза больше, чем в 2011 году. Случаев заражения ВИЧ-инфекцией было зарегистрировано – 266. До сих пор ежегодный рост статистических показателей в данном случае не превышал 100 случаев.