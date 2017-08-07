Строительные компании в Чехии в первом полугодии 2017 года начали строительство 3581 новой квартиры. Это примерно в два раза больше, чем в тот же период 2016 года. Таким образом, рост за год составил 46,3%. Увеличилось и число новых строек коттеджей. Такую информацию обнародовало в понедельник Чешское статистическое управление. Больше всего новых строительных проектов открылось в Праге (28,6%). Далее следует Южно-Моравский край (14,5%), Оломоуцкий (14,2%) и Пльзеньский (12,6%). Как сообщил аналитик банка ČSOB Петр Дуфек, это запоздалая реакция на рост спроса на первичную недвижимость, и следствием этого может быть очередной скачок цен и стоимости аренды.