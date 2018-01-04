В Чехии успешно испытан новый турбовинтовой двигатель с 3D-печатными компонентами

Тимур Кашапов
04-01-2018
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Подразделение General Electric GE Aviation успешно испытало турбовинтовой двигатель для самолетов Cessna Denali. Агрегат на треть состоит из 12 напечатанных на 3D-принтере деталей из титанового сплава, в настоящее время идут работы по его сертификации. «Из соображений безопасности испытания проходят поэтапно. Сначала тестируются отдельные компоненты, затем все модули, и лишь потом двигатель», - сказал Милан Шлапак, программный директор GE Aviation в Чешской Республике.

Напомним, что в 2016 году корпорация General Electric и правительство Чешской Республики анонсировали планы строительства предприятия, мощности которого будут задействованы в производстве первых в мире турбовинтовых двигателей с 3D-печатными компонентами. Завод будет построен в Праге, его ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

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