За год рост потребительских цен в июле ускорился до 2,5% с июньских 2,3%. Главным образом, выросли цены на продукты питания, заметно подорожало молоко, масло и яйца. Об этом в среду сообщает Чешское статистическое управление. При этом аналитики ожидали, что инфляция останется на отметке 2,3%. За месяц потребительские цены выросли на 0,5%. «На такое развитие ситуации повлияло, прежде всего, повышение цен в области отдыха и культуры, и далее в сфере продуктов питания и безалкогольных напитков, а также в сегменте алкогольной продукции и табачных изделий», - сообщает управление статистики.