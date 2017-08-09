В Чехии ускорила рост инфляция, и подорожали продукты питания

Ольга Васинкевич
09-08-2017
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За год рост потребительских цен в июле ускорился до 2,5% с июньских 2,3%. Главным образом, выросли цены на продукты питания, заметно подорожало молоко, масло и яйца. Об этом в среду сообщает Чешское статистическое управление. При этом аналитики ожидали, что инфляция останется на отметке 2,3%. За месяц потребительские цены выросли на 0,5%. «На такое развитие ситуации повлияло, прежде всего, повышение цен в области отдыха и культуры, и далее в сфере продуктов питания и безалкогольных напитков, а также в сегменте алкогольной продукции и табачных изделий», - сообщает управление статистики.

 
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