В Чехии стремительно снижается качество воды

Катерина Айзпурвит
22-06-2018
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Согласно сообщению, сделанному директором Института гидродинамики АН ЧР Мартином Пивоконским, качество сырой воды в Чехии стремительно снижается. Факторами, вызывающими наибольшее загрязнение, являются интенсивный транспортный поток на дорогах страны и использование в сельском хозяйстве пестицидов. При этом загрязнение приблизилось к уровню, когда очистить воду будет уже невозможно.

Существующие лимиты максимального уровня загрязнения, по мнению специалиста, недостаточно жесткие, и, кроме того, не соблюдаются. Для пестицидов действует норма 500 нг/л воды, при этом человеческий организм вообще не обладает средствами защиты от пестицидов.

 
 
 
 
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