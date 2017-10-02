В Чехии стартует Неделя библиотек

Катерина Айзпурвит
02-10-2017
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В Чехии начинается уже ставшая традиционной Неделя библиотек, которая в этом году проходит под заголовком: «Читаем с мамой, читаем с папой, читаем с библиотекой».

Союз библиотекарей, выступающий организатором Недели, планирует в этот раз сосредоточиться на пропаганде работы библиотек с дошкольниками и их родителями. При этом ряд мероприятий будет адресован и другим категориям читателей.

Кроме того, будет проведено награждение победителей конкурса «Библиотека года», которое проводит министр культуры ЧР, а Союз библиотекарей проводит конкурс «Лучшая городская библиотека».

 
 
 
 
 
 
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