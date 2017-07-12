В Чехии стало возможно получить неотложную контрацепцию без рецепта

Ольга Васинкевич
12-07-2017
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Чешские девушки и женщины, которые хотят воспрепятствовать нежелательной беременности, отныне могут сделать это еще проще. Государственное управление по контролю над лекарственными средствами сделало свободной продажу противозачаточных таблеток, принимаемых в критической ситуации. С 12 июля такие препараты с действующим веществом левоноргестрел можно приобрести без рецепта и без удостоверения личности. За таблеткой даже не будет необходимости идти в аптеку лично – можно будет заказать отправку почтой. Многие врачи данный шаг критикуют, поскольку без консультации с врачом использование подобных препаратов может угрожать здоровью и даже жизни пациенток. Некоторые врачи все же приветствуют нововведение, поскольку это, по их мнению, поможет снизить количество нежелательных беременностей и, соответственно, их искусственного прерывания.

 
 
 
 
 
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