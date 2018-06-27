В Чехии сохраняется реституция земельных участков

Конституционный суд отменил своим решением так называемую «Вторую точку в реституции». Таким образом, и после 1 июля 2018 г. государство обязано предоставлять заявителям, имеющим право на возврат национализированного имущества, не только финансовую компенсацию, но и земельные участки.

Судебный вердикт был вынесен после рассмотрения заявления 18 сенаторов, требовавших отмены поправки, принятой в 2016 г. Сенаторы указывали на то, что закон устанавливает неравенство между теми, кто уже получил земельные участки в качестве компенсации, и десятками тысяч тех, кому недвижимость в такой форме возвращена не была. Финансовое возмещение члены Верхней палаты считали недостаточной компенсацией.