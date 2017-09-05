В Чехии составили карту ДТП

Наиболее опасным местом с точки зрения дорожно-транспортной ситуации признан перекресток шоссе I/27 в поселке Тршемошна, на север от Пльзеня. За последние три года там произошло 13 ДТП, при этом один человек погиб, а семеро получили тяжелые травмы.

Страховая компания Allianz на основании информации полицейской базы данных составила карту дорожно-транспортных происшествий территории Чехии, за исключением Праги.

Среди других мест с повышенным уровнем риска специалисты назвали поворот на шоссе I/11 в районе Шумперка, в Оломоуцком крае. Третьим стал перекресток шоссе I/44 в поселке Могельнице, также в Оломоуцком крае. Согласно перечню 20 мест с повышенным уровнем риска на первом месте оказался Центрально-Чешский край, где обнаружены четыре подобных участка. Далее следуют Южно-Чешский и Моравско-Силезский края.