В Чехии сократились расходы на НИОКР

Расходы Чешской Республики на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2016 году составили 80,1 млрд крон, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. В этой связи снизилась и доля НИОКР в валовом внутреннем продукте страны: в период с 2013 по 2015 гг. этот показатель достигал 1,9% ВВП, в 2016 году он снизился до 1,68% ВВП. Такие данные опубликовало Чешское статистическое управление. «После семи лет непрерывного роста расходов на НИОКР впервые наблюдалось снижение», - сказала председатель ЧСУ Ивана Ричелова. В качестве причины она назвала сокращение финансирования из европейских фондов, на средства которых в последние годы были построены крупные исследовательские центры в стране. «Теперь необходимо будет обеспечить устойчивость их работы», - подчеркнула Ричелова.

Отметим, что согласно анализу правительственного совета по научным исследованиям, государственные расходы на НИОКР в 2017 году повысились до 32,7 млрд крон, в 2018 году объемы вложений в НИОКР достигнут 35,6 млрд.