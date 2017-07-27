Производство легковых автомобилей в Чехии по итогам первого квартала 2017 года выросло до 756 468 штук, что на 5,1% больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. Наибольший прирост обеспечили заводы Škoda Auto и Hyundai Motor, вместе с тем объемы производства на заводе TPCA снизились. Такие данные опубликовало Ассоциация автомобильной промышленности на пресс-конференции, которая состоялась 27 июля. «Чешская автопромышленность продолжает демонстрировать высокие темпы роста и остается локомотивом чешской экономики, вопреки тому, что предприятия испытывают значительный дефицит рабочей силы. Учитывая большой интерес к нашей продукции на ключевых экспортных рынках, мы ожидаем неплохой рост и во втором квартале нынешнего года», - заявил президент ассоциации Богдан Войнар.