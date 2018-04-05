В Чехии снижаются продажи автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в Чешской Республике в первом квартале 2018 года снизились на 0,3 процента до 67 873 машин. В марте, в свою очередь, продажи сократились на девять процентов до 24 453 автомобилей. Такие данные опубликовал Союз автоимпортеров, которые приводит информационное агентство ČTK.

Больше всего автомобилей за первые три месяца текущего года удалось продать Škoda Auto – 22 674 (рост на 12 процентов). Второе место занял Volkswagen, у которого было зафиксировано снижение на 23 процента до 6 263 автомобилей, третье место – Hyundai (4 551 автомобиль, снижение на 9 процентов). Далее идут Ford, Dacia и Kia. В 2018 году, по оценкам компании PwC, продажи новых легковых автомобилей вырастут в ЧР примерно на 3 процента. В начале года эксперты прогнозировали рост на 8 процентов.