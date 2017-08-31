В Чехии самый низкий уровень безработицы в ЕС

Уровень безработицы в Европейском Союзе сохранился на уровне 7,7% – минимальном значении с декабря 2008 года. По сравнению с июнем 2017 года значения показателя не изменились, в годовом сравнении зафиксировано снижение на 0,8%. В абсолютном выражении число безработных в ЕС составило 18,916 миллиона человек.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам июля вновь зафиксирована в Чехии (2,9%) и Германии (3,7%). Самый высокий уровень безработицы по-прежнему наблюдался в Греции (21,7%) и Испании (17,1%).