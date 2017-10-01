В Чехии – рекордно высокий урожай грибов

Катерина Айзпурвит
01-10-2017
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Влажная осень 2017 г. обеспечила рекордно высокий урожай грибов. Сотрудник Чешского микологического общества в интервью ČTK подтвердил, что в лесах страны появилось множество именно тех грибов, которые привыкло собирать местное население. Он также сообщил, что если в ближайшие дни осадки не прекратятся, грибной сезон успешно продолжится и в начале октября, а похолодание на несколько градусов не будет здесь играть особой роли.

В Чехии встречаются белые грибы, маслята, грузди, лисички и др. Многие чешские грибники делятся своими успехами в социальных сетях, которые заполнены фотографиями полных корзин и грибных полян.

В Чехии традиция ходить по грибы давно стала своего рода национальным спортом. Раньше в бедных семьях грибы заменяли мясо. Рецепты грибных блюд можно найти в еще поваренных книгах Первой республики. Чаще всего грибы в Чехии жарят в панировке с мукой или тмином, обваливают в яйце, подают в качестве гарнира или маринуют.

 
 
 
 
 
 
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