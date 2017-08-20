В Чехии растут объемы разведения рыбы

Компенсации должны помочь развитию чешских рыбных хозяйств. Правительство поддержало план выплаты компенсаций рыбоводам, чьи хозяйства понесли ущерб от налетов бакланов. В прошлом году производство рыбы в стране увеличилось на 4% и достигло уровня 20 952 тонны. Это, по данным Рыбоводческого союза, самый высокий показатель на 5 лет.

Самой популярным видом у чешских рыбоводов уже длительное время остается карп. По официальной статистике, ежегодно каждый чешский гражданин съедает около 5,5 килограммов рыбы. Рыбоводческий союз считает, что данные не соответствуют действительности и что потребление рыбы в Чехии ниже, чем приводится. Объединение считает, что показатель потребления составляет 3,8 килограмма на человека. Причем больше всего чешский потребитель покупает рыбу непосредственно перед Рождеством. Большая часть рыбы, выращенной в Чехии, экспортируется за ее пределы - в Германию, Словакию, Польшу.