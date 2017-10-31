В Чехии растет статистика вновь образованных и закрывшихся фирм

Антон Каймаков
31-10-2017
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По мнению аналитиков компании CRIF, ведущей мониторинг предпринимательской деятельности в Чехии, внедрение с 1 декабря 2016 года системы электронного учета выручки подстегнуло процесс аннулирования менее успешных и основания новых предпринимательских субъектов. За первые три четверти 2017 года в стране было открыто на 20% (24 246 субъектов) больше новых фирм, чем годом раньше, а обанкротилось на 40% (8500 субъектов) больше компаний.

Аналитики считают, что процесс будет продолжаться и в 2018 году.

Большая часть вновь открывшихся фирм относится категории специализированных профессиональных и научно-технических. Ослабил свои позиции торговый сегмент. Самое большое количество новых компаний за исследуемый период было зарегистрировано в Праге.

 
 
 
 
 
 
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