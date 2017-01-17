Новости В Чехии растет смертность

17-01-2017 15:16 | Антон Каймаков

Согласно данным статистиков, в Чешской Республике растет смертность населения. Данные за прошлый год еще отсутствуют, но в 2015 количество умерших превысило показатель 2014 года на 5500 человек. Всего в 2015 году скончалось 111 173 гражданина Чешской Республики. Это самый высокий показатель за истекший период с 2003 года. Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась – 75,8 года. Чешские женщины, однако, ныне живут на три месяца меньше – 81,4 года.

Итоговый обзор новостей за день вы найдете здесь к 20.00.

В Чехии растет смертность 17-01-2017 15:16 | Антон Каймаков Согласно данным статистиков, в Чешской Республике растет смертность населения. Данные за прошлый год еще отсутствуют, но в 2015 количество умерших превысило показатель 2014 года на 5500 человек. Всего в 2015 году скончалось 111 173 гражданина Чешской Республики. Это самый высокий показатель за истекший период с 2003 года. Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась – 75,8 года. Чешские женщины, однако, ныне живут на три месяца меньше – 81,4 года.

В Чехии бегают радиоактивные «чернобыльские» кабаны 17-01-2017 13:46 | Антон Каймаков До сих пор в Чешской Республике наблюдаются последствия аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. На территорию страны также произошел спад. Радиоактивное облако прошло над Европой три раза. Практически половина кабанов, отловленных в лесах Заповедника Шумава, что на западе Чехии, до сих пор «светится». Повышенный уровень радиации, излучаемый животными, связан с тем, что ни поедают оленьи трюфеля - подземные грибы, аккумулирующие в себе радиацию. Туши радиоактивных кабанов, как сообщил глава Отделения безопасности продуктов питания Государственного ветеринарного управления Иржи Драпал, подлежат уничтожению.

Современная артиллерия к 2022 году 17-01-2017 11:58 | Антон Каймаков В планах Армии Чешской Республики к 2022 году обновить свою артиллерию, причем значительную часть поставок должны осуществить непосредственно чешские производители. Согласно принятому решению, будет приобретено 17 новых 155-мм орудий, использующих самые современные боеприпасы, а также проведена модернизация 33 гаубиц 152-го калибра, для которых Чехия располагает значительными запасами снарядов. Общая стоимость реализации плана составляет более 6 миллиардов крон (222,2 миллиона евро).

Строительство дорог под присмотром дронов 17-01-2017 11:50 | Антон Каймаков Дирекция автодорог и транзитных магистралей ввело видеонаблюдение над процессом строительства шоссе. В ближайшее время в дело будут пущены и дроны. Планируется также расширение использования фотодокументов в строительных дневниках. Посредством беспилотных летательных аппаратов дирекция намерена следить за наличием надлежащей техники на стройплощадке, а также за соблюдением плана возведения объектов. Наличие дополнительных видео- и фотоматериалов позволит эффективнее осуществлять приемку, а также решать проблемы рекламации.

Гражданки Украины обвиняются в создании нелегального дома престарелых 17-01-2017 11:23 | Катерина Айзпурвит В ходе контрольной проверки дома для престарелых в Кунштате сотрудники аппарата омбудсмена ЧР обнаружили отсутствие квалифицированного персонала, плохое обращение с клиентами и нарушение их личного пространства. Центр был квалифицирован как «нелегальное предприятие». На данный момент гражданки Украины, создавшие «фирму по оказанию социальных услуг», обвиняются прокуратурой в ведении предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения. Предпринимательницы Анжела Емелькова, Кристина Черней и Тетьяна Турло отрицают предъявленные им обвинения, указывая, что все услуги предоставлялись на основании соответствующих договоров и на основе консультаций с юристом.

В год Чехия производит около 645 000 гектолитров вина 17-01-2017 10:31 | Катерина Айзпурвит В последние годы производство вина в ЧР существенно выросло – ежегодный объем его производства достигает в среднем 645 000 гектолитров. Две трети продукции составляют белые вина, и одну треть – красные. При этом существенно больший объем на чешском рынке приходится на импортные вина. Так, в 2015 г. в Чехию было ввезено почли полтора миллиона гектолитров на общую сумму 4,1 млрд крон (152 млн евро). Бутилированное вино поставляется, главным образом, из Испании, Германии и Франции. По поставкам вина в крупной таре лидируют Испания, Италия и Венгрия. Крупнейшим экспортером в ЧР игристых вин является ФРГ.

Прогноз погоды на среду, 18 января 17-01-2017 09:40 | Катерина Айзпурвит В среду, 18 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами снег. В некоторых районах страны будет пасмурно, возможен туман. Ночью температура воздуха опустится до 6 – 11 градусов мороза, при слабом ветре – до -14 °C. Температура воздуха днем составит от -6 до -2 °C. Слабый северо-западный ветер 2-5 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.

Чешское автомобилестроение достигло в 2016 г. рекордных показателей 17-01-2017 09:33 | Катерина Айзпурвит В прошлом году в Чехии было произведено в общей сложности 1 млн 344 тыс. легковых автомобилей, что на 8% выше, чем годом ранее. Более всего, на 12,5% повысились объемы производства компании Škoda Auto, с конвейеров которой сошел 765 171 автомобиль. На 5%, до 358 400 единиц, выросла продукция чешского завода Hyundai. Компания Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech выпустила на 1% продукции больше, чем годом ране, что составило в общей сложности 220 611 автомобилей. Экспортные поставки чешских производителей увеличились на 8,6%, составив 1 млн 600 тыс. автомобилей.

Умер Юджин Сернан – астронавт, побывавший на Луне, помнил о своих чешских и словацких предках 16-01-2017 22:11 | Катерина Айзпурвит В возрасте 82 лет скончался последний из живущих людей, ступивших на поверхность спутника Земли. Фамилия семьи деда американского астронавта, уехавшего в США из словацкого поселка Высока-над-Кисуцой, звучала как Чернян. Его сын Эндрю женился на девушке чешского происхождения Розалии Цигларжовой. Уроженец Чикаго Юджин Сернан стал командиром экспедиции «Аполлон-17», которая 11 декабря 1972 г. высадилась на Луне. В космос астронавт взял чехословацкий флаг, чтобы коснуться им поверхности спутника. Сернан надеялся вручить флаг президенту ЧССР, однако режим социалистической Чехословакии препятствовал контактам американского астронавта с исторической родиной, и его визит в страну предпочитали замалчивать.