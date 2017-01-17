Вещание
на русском

radio.cz > Рубрика «Новости»

Архив передач  

Новости В Чехии растет смертность

17-01-2017 15:16 | Антон Каймаков

Согласно данным статистиков, в Чешской Республике растет смертность населения. Данные за прошлый год еще отсутствуют, но в 2015 количество умерших превысило показатель 2014 года на 5500 человек. Всего в 2015 году скончалось 111 173 гражданина Чешской Республики. Это самый высокий показатель за истекший период с 2003 года. Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась – 75,8 года. Чешские женщины, однако, ныне живут на три месяца меньше – 81,4 года.

Инструменты к манипуляции со статьей

Социальные закладки

Итоговый обзор новостей за день вы найдете здесь к 20.00.

Другие статьи

В Чехии растет смертность

17-01-2017 15:16 | Антон Каймаков

Согласно данным статистиков, в Чешской Республике растет смертность населения. Данные за прошлый год еще отсутствуют, но в 2015 количество умерших превысило показатель 2014 года на 5500 человек. Всего в 2015 году скончалось 111 173 гражданина Чешской Республики. Это самый высокий показатель за истекший период с 2003 года. Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась – 75,8 года. Чешские женщины, однако, ныне живут на три месяца меньше – 81,4 года. 

В Чехии бегают радиоактивные «чернобыльские» кабаны

17-01-2017 13:46 | Антон Каймаков

До сих пор в Чешской Республике наблюдаются последствия аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. На территорию страны также произошел спад. Радиоактивное облако прошло над Европой три раза. Практически половина кабанов, отловленных в лесах Заповедника Шумава, что на западе Чехии, до сих пор «светится». Повышенный уровень радиации, излучаемый животными, связан с тем, что ни поедают оленьи трюфеля - подземные грибы, аккумулирующие в себе радиацию. Туши радиоактивных кабанов, как сообщил глава Отделения безопасности продуктов питания Государственного ветеринарного управления Иржи Драпал, подлежат уничтожению. 

Современная артиллерия к 2022 году

17-01-2017 11:58 | Антон Каймаков

В планах Армии Чешской Республики к 2022 году обновить свою артиллерию, причем значительную часть поставок должны осуществить непосредственно чешские производители. Согласно принятому решению, будет приобретено 17 новых 155-мм орудий, использующих самые современные боеприпасы, а также проведена модернизация 33 гаубиц 152-го калибра, для которых Чехия располагает значительными запасами снарядов. Общая стоимость реализации плана составляет более 6 миллиардов крон (222,2 миллиона евро). 

Строительство дорог под присмотром дронов

17-01-2017 11:50 | Антон Каймаков

Дирекция автодорог и транзитных магистралей ввело видеонаблюдение над процессом строительства шоссе. В ближайшее время в дело будут пущены и дроны. Планируется также расширение использования фотодокументов в строительных дневниках. Посредством беспилотных летательных аппаратов дирекция намерена следить за наличием надлежащей техники на стройплощадке, а также за соблюдением плана возведения объектов. Наличие дополнительных видео- и фотоматериалов позволит эффективнее осуществлять приемку, а также решать проблемы рекламации. 

Гражданки Украины обвиняются в создании нелегального дома престарелых

17-01-2017 11:23 | Катерина Айзпурвит

В ходе контрольной проверки дома для престарелых в Кунштате сотрудники аппарата омбудсмена ЧР обнаружили отсутствие квалифицированного персонала, плохое обращение с клиентами и нарушение их личного пространства. Центр был квалифицирован как «нелегальное предприятие». На данный момент гражданки Украины, создавшие «фирму по оказанию социальных услуг», обвиняются прокуратурой в ведении предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения. Предпринимательницы Анжела Емелькова, Кристина Черней и Тетьяна Турло отрицают предъявленные им обвинения, указывая, что все услуги предоставлялись на основании соответствующих договоров и на основе консультаций с юристом. 

В год Чехия производит около 645 000 гектолитров вина

17-01-2017 10:31 | Катерина Айзпурвит

В последние годы производство вина в ЧР существенно выросло – ежегодный объем его производства достигает в среднем 645 000 гектолитров. Две трети продукции составляют белые вина, и одну треть – красные. При этом существенно больший объем на чешском рынке приходится на импортные вина. Так, в 2015 г. в Чехию было ввезено почли полтора миллиона гектолитров на общую сумму 4,1 млрд крон (152 млн евро). Бутилированное вино поставляется, главным образом, из Испании, Германии и Франции. По поставкам вина в крупной таре лидируют Испания, Италия и Венгрия. Крупнейшим экспортером в ЧР игристых вин является ФРГ. 

Прогноз погоды на среду, 18 января

17-01-2017 09:40 | Катерина Айзпурвит

В среду, 18 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами снег. В некоторых районах страны будет пасмурно, возможен туман. Ночью температура воздуха опустится до 6 – 11 градусов мороза, при слабом ветре – до -14 °C. Температура воздуха днем составит от -6 до -2 °C. Слабый северо-западный ветер 2-5 м/с. На дорогах возможны снежные заносы. 

Чешское автомобилестроение достигло в 2016 г. рекордных показателей

17-01-2017 09:33 | Катерина Айзпурвит

В прошлом году в Чехии было произведено в общей сложности 1 млн 344 тыс. легковых автомобилей, что на 8% выше, чем годом ранее. Более всего, на 12,5% повысились объемы производства компании Škoda Auto, с конвейеров которой сошел 765 171 автомобиль. На 5%, до 358 400 единиц, выросла продукция чешского завода Hyundai. Компания Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech выпустила на 1% продукции больше, чем годом ране, что составило в общей сложности 220 611 автомобилей. Экспортные поставки чешских производителей увеличились на 8,6%, составив 1 млн 600 тыс. автомобилей. 

Умер Юджин Сернан – астронавт, побывавший на Луне, помнил о своих чешских и словацких предках

16-01-2017 22:11 | Катерина Айзпурвит

В возрасте 82 лет скончался последний из живущих людей, ступивших на поверхность спутника Земли. Фамилия семьи деда американского астронавта, уехавшего в США из словацкого поселка Высока-над-Кисуцой, звучала как Чернян. Его сын Эндрю женился на девушке чешского происхождения Розалии Цигларжовой. Уроженец Чикаго Юджин Сернан стал командиром экспедиции «Аполлон-17», которая 11 декабря 1972 г. высадилась на Луне. В космос астронавт взял чехословацкий флаг, чтобы коснуться им поверхности спутника. Сернан надеялся вручить флаг президенту ЧССР, однако режим социалистической Чехословакии препятствовал контактам американского астронавта с исторической родиной, и его визит в страну предпочитали замалчивать. 

Скончался участник антифашистского и антикоммунистического сопротивления Иржи Навратил

16-01-2017 17:32 | Катерина Айзпурвит

В возрасте 93 лет ушел из жизни известный бывший политзаключенный Иржи Навратил, участвовавший в годы протектората в сопротивлении нацизму, а в ЧССР попавший за свое противодействие коммунистическому режиму на принудительные работы на урановых рудниках. Будучи скаутом еще в юности, после «бархатной» революции Иржи Навратил возглавил в Чехии скаутское движение, члены которого зажгли вечером 16 января в Праге, Брно и других городах свечи в его память. 

Страница 1/4182 || +1 | +10 | +100 | К последней

Читайте

 

 

Самое популярное

Архив

Январь 2017

ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Декабрь 2016

ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Ноябрь 2016

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Весь архив

Актуальное вещание на русском

Актуальное вещание на русском

AAC:

64kbps

Архив 

Facebook Twitter RSS RSS и подкастинг

Радио Прага рекомендует

Море, которого нет, дом, в который нельзя... 

Арт-резиденция за права человека 

Узда для игорного бизнеса 

Бонсай-беженец с трехсотлетней историей 

Чехия не дождалась «Александровцев» 

Библейские рельефы Нового Леса – исчезающая... 

Темы

Карта сайта | Мобильная версия | RSS | © 1996–2017 Český rozhlas