В Чехии растет количество одиночных домохозяйств

Почти треть чешских домохозяйств в 10-миллионной Чехии являются одиночными. Тенденция роста отчетливо прослеживается с 90-х годов прошлого века, а особенно последних 10 лет. Данные опубликовало статистическое агентство Eurostat. Всего в Европейском союзе одиночек - 72 миллиона человек. Растет также количество бездетных домохозяйств.

Специалисты считают, что причина разрастания общего количества домохозяйств, состоящих только их одного человека, кроется в изменении жизненного стиля. Сегодня, благодаря расширению возможностей, на первое место у большого количества чешских граждан выходит карьера, возможность заниматься предпринимательством, путешествовать.