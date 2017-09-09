В Чехии растет количество одиночных домохозяйств

Антон Каймаков
09-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Почти треть чешских домохозяйств в 10-миллионной Чехии являются одиночными. Тенденция роста отчетливо прослеживается с 90-х годов прошлого века, а особенно последних 10 лет. Данные опубликовало статистическое агентство Eurostat. Всего в Европейском союзе одиночек - 72 миллиона человек. Растет также количество бездетных домохозяйств.

Специалисты считают, что причина разрастания общего количества домохозяйств, состоящих только их одного человека, кроется в изменении жизненного стиля. Сегодня, благодаря расширению возможностей, на первое место у большого количества чешских граждан выходит карьера, возможность заниматься предпринимательством, путешествовать.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 