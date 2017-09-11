В Чехии растет число самоубийств

Ольга Васинкевич
11-09-2017
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В Чешской Республике сводит счеты с жизнью ежегодно порядка 1500 человек. Таким образом, Чехия превышает средние показатели по Европе и в мире. По мнению ученых из Национального института душевного здоровья, в стране отсутствует национальная стратегия профилактики самоубийств или иные программы комплексной профилактики.

Ежедневно кончает жизнь самоубийством в среднем четыре чеха. У молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет самоубийство является второй наиболее частой причиной смерти. У девушек в возрасте от 15 до 19 лет сведение счетов с жизнью является самой частой причиной смерти. В Чехии самоубийство является причиной смерти у 30% от всех смертей молодых женщин в возрасте от 20 до 29 лет.

 
 
 
 
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